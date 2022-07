Polícia Civil abre inquérito para apurar causas do incêndio em frente ao diretório do PT em Goiânia

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o incêndio registrado na terça-feira (13) em frente ao diretório municipal do PT em Goiânia (GO). De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a investigação trabalha com a hipótese de que o incêndio tenha sido decorrente de um ato de vandalismo, sem cunho político.

De acordo com a reportagem, o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, Alexandre Pinto Lourenço, informou que a principal suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por dois homens em situação de rua que foram expulsos por mau comportamento, na manhã do mesmo dia, de uma associação voltada ao acolhimento de pessoas vulneráveis. A associação funciona nas imediações do diretório.

"Até o momento, considerando as informações preliminares, não há conotação política, mas a polícia vai investigar para apurar as causas e identificar os autores", disse Lourenço. A presidente do PT em Goiás, Kátia Maria, informou que esta não é a primeira vez que o diretório é alvo de ataques.

“Não é a primeira vez que acontece isso. Em outras duas ocasiões ficou configurada a atuação de criminosos”, assegurou. Ela disse, ainda, que a segurança no local será reforçada.

"Estamos vivendo um momento antidemocrático no Brasil, com autoritarismo, incitação à violência e ao fascismo, mas não vamos cair nessas provocações. Vamos continuar fazendo política de forma séria, ética, dialogada. Nosso projeto é o melhor para o Brasil", destacou.

