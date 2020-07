Polícia Civil do DF prende amigo de estudante picado por naja

247 – Um amigo do jovem Pedro Henrique Krambeck – estudante de veterinária picado por uma cobra naja – foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (22). Gabriel Ribeiro foi detido por tentar atrapalhar as investigações em suposto esquema de tráfico de animais. A reportagem é do portal G1.

A prisão foi realizada na terceira fase da Operação Snake. Gabriel e Pedro Henrique são investigados como membros de um esquema criminoso, acrescenta a reportagem.

O garoto detido tentou obstruir provas dos crimes desde o início das investigações, de acordo com a polícia. Ele é indicado como suspeito por levar 16 serpentes até Pedro Krambeck.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.