Polícia de Manaus prende 63 por violar toque de recolher

247 - Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar prenderam, na noite dessa quinta-feira (21), 63 pessoas que estavam em cinco bares clandestinos no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A prisão acontece em cumprimento ao decreto do governo estadual que proíbe circulação de pessoas das 19h às 6h até o dia 31 de janeiro, por causa do coronavírus.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), policiais receberam denúncias informando que, em dia de jogos do campeonato brasileiro, os bares da zona leste funcionavam com as portas fechadas para não chamar a atenção. A informação foi publicado pelo portal G1.

Os detidos foram levados à Delegacia-Geral, no bairro Dom Pedro, por descumprimento de medida sanitária preventiva e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

Manaus que sofre até com a falta de oxigênio. O governo da Venezuela também prestou solidariedade e enviou caminhões carregados com tubos desse elemento químico para a capital amazonense.

Em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que o governo Jair Bolsonaro sabia do iminente colapso do sistema de saúde amazonense 10 dias antes da crise.

De acordo com o procurador da República Igor Spindol, a causa principal para que o oxigênio faltasse para pacientes de Covid-19 em Manaus na última semana foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB).

