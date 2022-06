Polícia do Amazonas cumpre mandado de busca e apreensão em casa de suspeito

Apoie o 247

Metrópoles - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um dos suspeitos de envolvimento nos assassinatos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, em Atalaia do Norte.

As informações foram confirmadas, nesta quinta-feira (16/6), pelo delegado responsável pelo caso, Alex Perez, em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no estado.

O delegado não detalhou se a ordem judicial foi cumprida na casa de um dos suspeitos presos — os irmãos Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos — ou de outro suspeito. Ele também não divulgou o que teria sido apreendido.

