Polícia do Paraná não apontou crime político para proteger Bolsonaro, diz Kakay

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, classificou como "constrangedor" o resultado da investigação da Polícia Civil do Paraná, que concluiu que não houve motivação política no assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge Guaranho.

"É surpreendente a “competência técnica” da polícia do Paraná. Um espanto! Uma investigação com uma velocidade supersônica. Na verdade, o Estado do Paraná nos legou a República de Curitiba de triste memória e com a comprovação pela Suprema Corte da instrumentalização, por aquele bando lavajatista, do Poder Judiciário. O resultado da investigação agora é constrangedor. Parece que estamos novamente às voltas com o Código de Processo Penal do Paraná", afirmou Kakay em nota.

O advogado entende que tal conclusão da Polícia Civil serve a Bolsonaro, que alimenta a cultura do ódio político no país e sai impune: "A motivação do crime no assassinato do Marcelo Arruda é obviamente política. A dificuldade de reconhecer o óbvio talvez esteja no passo seguinte. Quem é o responsável direto pela violência e pela criminalização da política e das relações entre os brasileiros? É, no fundo, a estrutura do governo fascista, com viés armamentista, do Presidente Bolsonaro. O que nos leva a uma posição inquestionável: o Presidente da República é o mentor e o responsável por esses crimes de ódio."

