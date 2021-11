Polícia entra em confronto com indígenas em Roraima

Apoie o 247

Clube de Economia

SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Militar de Roraima entrou em confronto com grupos indígenas durante uma operação de retirada de um bloqueio de estrada, disse o governo daquele Estado nesta quarta-feira, em meio a um aumento das tensões na reserva indígena Raposa Serra do Sol devido ao garimpo ilegal de ouro e a invasões de terra.

A reserva Raposa Serra do Sol, cenário do incidente ocorrido na terça-feira, torna-se um estopim de movimentos indígenas rivais do país. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma facção que compartilha seu apoio ao garimpo em terras indígenas.

O Conselho Indígena de Roraima (CIR) disse que seis pessoas ficaram feridas em um confronto que classificou de "invasão". O grupo compartilhou fotos das consequências no Facebook, inclusive uma imagem de homens indígenas com ferimentos ensanguentados na cabeça e no peito.

PUBLICIDADE

O CIR diz que as barricadas pretendem impedir a entrada de garimpeiros no território.

Em comunicado, o governo de Roraima disse que a Polícia Militar do Estado estava obedecendo uma ordem judicial que proíbe bloqueios de estradas.

A polícia disse ainda que inicialmente os organizadores do bloqueio se dispersaram quando a tropa chegou, mas que voltaram mais tarde com um grupo de cerca de 100 pessoas armadas com arcos, flechas e facões.

PUBLICIDADE

Uma policial foi atingida por uma flecha na perna, disse o comunicado, acrescentando que ela se recupera bem.

"Em momento algum foi utilizada arma ou munição letal", afirma a nota.

São crescentes as tensões entre os dois principais grupos indígenas de Raposa Serra do Sol, conforme a Reuters noticiou no início deste ano.

PUBLICIDADE

O CIR promete proteger a terra dos garimpeiros de ouro, que escavam cada vez mais na reserva.

Um grupo rival, a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima (Sodiurr), apoia o garimpo de ouro e argumenta que tem direito de explorar recursos no subsolo.

A Sodiurr foi aos tribunais para pedir a retirada dos bloqueios de estrada.

PUBLICIDADE

Em um comunicado, a Sodiurr disse que apoiou a operação policial e que a barricada vem "excitando violência entre indígenas".

Bolsonaro dá seu aval à Sodiurr, e já se encontrou várias vezes com lideranças do grupo, visitou uma de suas comunidades na reserva no mês passado e endossou sua visão sobre a mineração em terras indígenas.

Ativistas dos direitos indígenas dizem que Bolsonaro está exacerbando as tensões entre os povos indígenas através de métodos do tipo "dividir para conquistar", que historicamente ajudaram a destruir terras nativas em todo o mundo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: