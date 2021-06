Polícia Federal deflagra operação contra tráfico internacional de armas

São cumpridos no RJ e em SP, sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (01) uma operação para desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico internacional e interestadual de armas de fogo, munições e acessórios no Rio de Janeiro. Ao todo estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária em São Paulo e no Rio de Janeiro, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

Segundo informações da PF, os materiais apreendidos eram enviados por correio diretamente dos Estados Unidos e tinham como destino facções criminosas. As investigações tiveram início em 2019, a partir de apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto do Galeão.

A PF contou com o apoio da Receita Federal e com a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (ICE Homeland Security Investigations).

