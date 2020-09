Polícia Federal quer mais tempo para investigar interferência de Bolsonaro na instituição

A Polícia Federal argumenta que as diligências do inquérito não foram cumpridas. Dentre elas, a mais importante: o depoimento de Jair Bolsonaro edit

247 - A Polícia Federal pediu, segundo Caio Junqueira, da CNN, a prorrogação do inquérito que apura uma possível investigação por parte de Jair Bolsonaro na instituição.

O pedido foi feito sob o argumento de que as diligências do inquérito não foram cumpridas. Dentre elas, a mais importante: o depoimento de Bolsonaro.

A decisão de prorrogação cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro do STF, Celso de Mello, é relator do caso e não decidiu como deveria ser feita a oitiva de Bolsonaro, além de estar agora afastado do Supremo. Por este motivo, a PF quer mais tempo para investigar.

