Polícia Federal rasga Lei de Transparência e passa a esconder todos os seus documentos

247 – "A Polícia Federal fechou a partir desta terça-feira, dia 20, o acesso público a todos os documentos da corporação cadastrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo federal. O SEI é o sistema utilizado por todos órgãos públicos para o registro e o envio de documentos oficiais", segundo informa a jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no Globo .

No caso da PF, são arquivados desde atos administrativos, como ofícios, portarias, promoções, remoções, compras ou licitações, até a abertura de inquérito e peças de investigação. Normalmente, todo servidor tem acesso ao sistema para consultas e registros.

"O que a nova regra estabelece é o contrário: a partir de agora, todo documento registrado por um policial federal no SEI é de acesso restrito ou sigiloso. Para garantir que a regra seja cumprida, a opção de registro público foi simplesmente excluída das redes de computadores da PF", informa Malu.

