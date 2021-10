Polícia invade casa, rouba e espanca integrantes de organização em apoio a moradores de rua

Apoie o 247

Metrópoles - O integrante da coordenação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Goiás (MPNPRGO), Denizar de Oliveira, de 33 anos, denunciou que teve a casa invadida por policiais militares e foi espancado com um cabo de vassoura, na noite de 27 de setembro, em Goiânia.

De acordo com boletim de ocorrência, Denizar estava dormindo, quando acordou levando uma paulada de cabo de vassoura no braço. Ao abrir os olhos, viu que tinha oito policiais militares em seu quarto, uns com farda comum e outros com farda tática.

Ainda segundo o boletim, quando a luz acendeu, um dos policiais teria dito: “Não é esse aí não”. Outro teria falado: “Deveria ter matado.”

Os policiais teriam deixado o local depois do espancamento. A vítima ainda informa no boletim, que os militares levaram uma carteira, com identidade e cartão de crédito, além de um celular.

