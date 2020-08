Polícia não descarta DNA em parentes de menina de 10 anos que sofreu aborto após ser estuprada

247 - Homem suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos, preso nesta terça-feira, 18, pediu que fossem feitos exames de DNA em parentes da criança, como o avô e outro tio. Ele pede que o material genético do feto, colhido pela Polícia Científica de Pernambuco na última segunda-feira, 17, também seja comparado com o DNA do avô da menina e de um outro tio, que morariam na mesma casa.

O homem foi preso na madrugada desta terça-feira (18) em Betim (MG) e confessou "informalmente" o crime.

Em coletiva de imprensa realizada hoje em Vitória, no Espírito Santo, o delegado Ícaro Ruginski afirmou que as investigações apontam que os abusos eram praticados pelo suspeito, de 33 anos, que assumiu "informalmente" o crime, mas que a possibilidade da realização de exames em outros membros da família será analisada.

"Todas as hipóteses serão investigadas. Mas, a princípio, a indicação é de que os abusos tenham sido cometidos todos por ele. Informalmente, aos policiais, ele afirmou que realmente possuía alguma intimidade com a menina e fez abusos contra ela. Informalmente, enquanto ele está sendo conduzido para cá", afirmou.

"Essa possibilidade será checada pela Polícia de São Mateus, mas as investigações apontam que os abusos eram praticados por ele. Ele disse que os atos eram consentidos, mas não há consentimento com crianças de 10 anos. Ele falou que tinha relações com a menina desde 2019", continuou o delegado.

