Polícia prende golpistas que se passavam por diretores do BNDES

PCDF anunciou a prisão de quatro indivíduos acusados de se passar por diretores do BNDES para aplicar golpes em empresários, com um prejuízo registrado de R$ 700 mil a uma vítima

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal efetuou na sexta-feira (23) a prisão de quatro pessoas implicadas em um esquema fraudulento que visava empresários do setor do agronegócio. Os criminosos, fingindo ser diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prometiam empréstimos com condições favoráveis em troca de pagamentos antecipados. As informações são do portal R7.

De acordo com as investigações conduzidas pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), o grupo abordou um empresário, oferecendo-lhe um empréstimo de R$ 20 milhões, condicionado a uma antecipação de R$ 700 mil sob o pretexto de taxas e custos processuais. A fraude, que durou aproximadamente dois meses, envolveu reuniões em restaurantes localizados na Asa Sul e no Lago Sul, em Brasília (DF), onde os detalhes do falso empréstimo foram discutidos.

Além deste caso, a polícia revelou que o mesmo grupo é investigado por um golpe semelhante, que resultou em um prejuízo de R$ 2 milhões. Os envolvidos, identificados como João Gutemberg da Silva e Luciano de Oliveira Gomes, entre outros, são também alvos de investigações pela Polícia Civil de Goiás.

Os seis mandados de prisão foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Brasília, culminando em uma operação que se baseou em mais de um ano de investigações detalhadas e ações de inteligência pela 10ª DP. Até o momento, enquanto quatro dos suspeitos foram capturados, dois ainda permanecem foragidos, continuando as buscas para a completa desarticulação do esquema criminoso.

