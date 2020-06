Policiais militares ameaçam desobedecer governadores para proteger Bolsonaro, diz jornalista

As polícias militares começam a demonstrar seu apoio a Jair Bolsonaro. Segundo o jornalista Vicente Nunes, governadores de vários estados acenderam o sinal de alerta depois de receberem avisos de que, se os policiais militares tiverem de escolher entre eles e Jair Bolsonaro, ficam com o segundo edit

247 - As polícias militares do país ameaçam quebrar a hierarquia e guardar lealdade à presidência da República ao invés de atenderem aos governadores dos estados. Ao menos é o que relata o jornalista Vicente Nunes, em seu blog no jornal Correio Braziliense

A reportagem de Nunes destaca que “não surpreendem as declarações do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de que a PM local soube com antecedência que haveria ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) no último fim de semana, mas nada fez para evitá-los. Para reforçar a autoridade sobre a corporação, Ibaneis exonerou o subcomandante da PM do DF, Sérgio Luiz Ferreira de Souza.”

A matéria ainda relata que “o clima mais belicoso entre governadores e PM está em São Paulo. São muitas as manifestações públicas de que os policiais militares estão contra o governador João Dória. Em mensagens que circulam pelas redes sociais, os policiais sustentam uma série de ataques a Doria, chamado de “traidor” e “incompetente”.

