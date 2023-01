Policiais Rodoviários Federais Progressistas criticam extinção de 101 cargos pelo novo governo

"É ver o nosso legado no lixo", dizem os policiais edit

247 - Os Policiais Rodoviários Federais Progressistas criticaram a extinção de 101 cargos na corporação, medida oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (2).

A extinção dos cargos é vista por alguns grupos como uma tentativa de 'desbolsonarização' da PRF.

Segundo uma carta obtida por Guilherme Amado, do Metrópoles, o corte promovido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esvaziou a Diretoria-Executiva e Diretoria de Inteligência da PRF. A reestruturação afeta o salário dos servidores de carreira, já que eles recebem a mais por ocuparem cargos de coordenação ou chefia.

“Não difere em nada do que o presidente anterior fez com outras Instituições como FUNAI, INCRA, Palmares, e muitas outras. (…) É ver o nosso legado no lixo, por um preconceito que aprendemos a tolerar da população, mas sempre esperamos que seja visto de forma mais técnica pelos nossos gestores”, diz o documento.

O grupo diz ainda que a área de Direitos Humanos não poderá ser recriada sem esses cargos e que a Corregedoria e as áreas de Inteligência e Controle Interno serão afetadas.

