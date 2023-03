Policial atira e mata jovem rendido durante abordagem no Espírito Santo (vídeo)

Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande disse que o caso era de “uma aparente execução” e afirmou ter determinado “providências imediatas à apuração do episódio” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Câmeras de segurança filmaram um policial militar do Espírito Santo matando tiros um jovem de 17 anos, após ele ter se rendido aos agentes durante uma abordagem feita na quarta-feira (1), em Pedro Canário, Região Norte do Estado, a 270 quilômetros da capital.



O governador Renato Casagrande (PSB) usou as redes sociais para afirmar que o caso era de “uma aparente execução” e afirmou ter determinado “providências imediatas à apuração do episódio”.

As imagens mostram o jovem aparentemente algemado e encostado em muro durante a abordagem sob a mira de um PM. Pouco depois, um segundo policial pula o muro e conversa com o outro agente que se afasta do local.

O segundo PM, então, saca a arma e efetua o disparo contra o rapaz. As imagens mostram ainda, um terceiro PM saindo do interior do imóvel. Em seguida, o corpo do jovem é arrastado para o interior da residência.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, o jovem teria trocado tiros com os policiais no quintal da residência que aparece na gravação.



Ainda segundo ele, outros dois policiais teriam participado da abordagem e todos os envolvidos na ocorrência teriam sido presos em flagrante e levados para um presídio militar em Vitória. Os agentes passarão por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

Após a repercussão, o governador Renato Casagrande (PSB) usou as redes socias para afirmar que mencionou “uma aparente execução” que “não condiz com o dever da PM”. Ele afirmou, ainda, ter determinado “providências imediatas à apuração do caso”.

Recebi imagens de uma aparente execução em abordagem de policiais militares em Pedro Canário que não condizem com o dever da PM. Determinei que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso. March 1, 2023





Momento em que um policial militar executa um adolescente rendido em Pedro Canário. Inaceitáveis essas práticas ainda no ES. É preciso apuração e punição exemplar ⁦@Casagrande_ES⁩ ⁦@mpespiritosanto⁩ ⁦@Camilavaladao50⁩ ⁦@iriny_13⁩ ⁦@heldersalomao⁩ pic.twitter.com/BAvwCpO1Iv — Eu 💃🌵 (@PapoRetissimo) March 1, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.