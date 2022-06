Policial faz oração sobre mulher apreendida e diz que ela estava "endemoniada"

Apoie o 247

ICL

247 - Um policial militar impôs as mãos sobre a cabeça de uma mulher apreendida após um surto em casa e fez uma oração, na delegacia de Cáceres (MT), enquanto ela se debatia. O subtenente Luiz Damião da Silva Campos alegou que ela estava endemoniada. As informações são do jornal O Globo.

A mulher foi apreendida nessa terça-feira, depois que o marido chamou a polícia, porque ela teria se trancado na casa com uma faca, numa ameaça de suicídio.

Um vídeo gravado na delegacia mostra o policial segurando pelo braço a mulher que estava bastante exaltada e se debatendo. Ele coloca a outra mão sobre a cabeça dela e faz a oração, repetindo: "Vem Espírito Santo, vem meu pai, vem, age. Vem e leve para as trevas todo esse mal, Espírito Santo. Leva embora e me usa, meu pai".

Durante a oração, a mulher, que está algemada, cai no chão e logo se acalma. Ela recobra a consciência e diz: "meu pai amado".

Depois que as imagens começaram a circular, o policial gravou outro vídeo para explicar o que tinha acontecido na delegacia. Ele disse que quando chegou na casa a mulher estava trancada no quarto e que tentou conversar com ela, mas não sem êxito. Por causa disso, arrombou a porta, com autorização do marido dela.

