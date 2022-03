Policial trans Popó Vaz citou sua saúde mental em post antes de morte

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - As últimas publicações no Instagram feitas pelo perfil do influenciador, ativista e policial trans Paulo Vaz, mais conhecido como Popó Vaz, mencionavam saúde mental. O policial de São Paulo usou os Stories do seu perfil para demonstrar sua raiva devido a um plantão de trabalho.

“Não façam o plantão nunca”, escreveu o policial em um post na rede social. “Virar a noite vai f**** com sua saúde mental”, disse Popó no Story publicado há 20 horas.

Vaz, que tinha 37 anos, foi encontrado morto na segunda-feira (14/3), em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou ao Metrópoles que o caso foi registrado como morte suspeita pelo 77º DP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE