Policias federais protestam: “só tomamos porrada do governo Bolsonaro”

247 - No dia do policial federal, as associações de delegados, peritos e agentes da PF realizam atos em vários estados para cobrar o governo de Jair Bolsonaro. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Em frente à sede da PF em Brasília, os representantes das entidades, que outrora fizeram campanha para eleger Bolsonaro, colocaram faixas para cobrar promessas não cumpridas pelo mandatário e afirmam o governo federal desvaloriza os policiais.

"Esse governo prometeu nos valorizar e nesse período só tomamos porrada. Salários congelados, perdemos benefícios previdenciários, perdemos com a PEC Emergencial. Cadê a valorização prometida?", disse ao Painel Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal.

Segundo Paiva, os policiais estão cada dia mais indignados com o tratamento do governo.

