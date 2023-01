"Política de apaziguamento com golpistas claramente fracassou", diz Breno Altman

“É inacreditável que depois do que aconteceu ontem ainda existam acampamentos em frente aos quartéis-generais”, disse o jornalista durante participação no Bom Dia 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman defendeu, durante participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (9), o endurecimento das ações para desmobilizar e punir os responsáveis pelos atos de terrorismo protagonizados por bolsonaristas e militantes da extrema direita, neste domingo (8), em Brasília. “A tática do apaziguamento fracassou. Ou se enfrenta o ninho da serpente que está no interior das Forças Armadas ou a democracia não vencerá”.

Ainda segundo Altman, “a cabeça deste processo está nas Forças Armadas, está no Exército brasileiro, e o comportamento do ministro da Defesa, que considerou na semana passada que essas manifestações eram democráticas, é inaceitável. Ele desgasta o governo Lula, ele prejudica o governo Lula, faz com que o governo Lula tenha uma imagem de fraqueza nesse momento tão crucial para a vida do país. Não é possível considerarmos uma vitória da democracia sem que seja enfrentado o ninho da serpente”.

“É inacreditável que depois do que aconteceu ontem ainda existam acampamentos em frente aos quartéis-generais”, completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.