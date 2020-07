Política de Defesa de Bolsonaro trata Venezuela como inimiga e indica aumento das tensões regionais

País está sendo assediado por mercenários; o ouro depositado como reserva em Londres foi confiscado e conta com cooperação internacional edit

Diálogos do Sul - País está sendo assediado por mercenários; o ouro depositado como reserva em Londres foi confiscado e conta com cooperação internacional para suprir remédios e comida; vizinhos serão realmente nossos inimigos?

Pouco se falou, mas houve algum rumor nesta semana sobre o documento de Política Nacional de Defesa, divulgado parcialmente.

O material refere-se à proteção da Amazônia, trata também da Amazônia Azul (riquezas do pré-sal) e alerta para possíveis tensões e crises internas, focando na Venezuela, como se Nicolás Maduro fosse nosso inimigo a ameaçar nossas fronteiras.

Vamos olhar o que temos nas nossas fronteiras ao Noroeste: Colômbia e Venezuela.

A Colômbia tem em seu território, não é de hoje, oito bases militares estadunidenses. Além disso, tornou-se membro da OTAN.

Em junho, desembarcaram no país 600 tropas ianques especiais que estão treinando mercenários na fronteira com a Venezuela e nas proximidades da fronteira com o Brasil.

Enquanto isso, mercenários estão praticando terrorismo contra o governo e povo da Venezuela.

A Colômbia está, há mais de meio século, em uma guerra civil em que predominam paramilitares ligados ao tráfico. Além de cocaína, heroína derivada do ópio, e armas, lá também se traficam meninas para prostituição.

O Brasil já é o maior corredor desse tráfico, ou seja, grande parte da cocaína vendida no exterior passa pelo Brasil.

País assediado

A Venezuela, é um país que quer exercer sua soberania. Escapou de ser uma Colômbia a mais com a Revolução Bolivariana. Rica em petróleo e minerais raros, está submetida a um bloqueio quase que total por parte dos Estados Unidos.

O país também enfrenta Mercenários que atacando sua na fronteira com a Colômbia e ainda tem os Estados Unidos atacando no Caribe com sua frota e colocando poder para sufocar economicamente essa nação.

Até o ouro venezuelano depositado no Banco de Londres, como reserva, está bloqueado. Remédios e comida estão chegando graças à solidariedade de países como Cuba, Irã, Rússia e China.

Quem é que pode representar uma ameaça ao Brasil: a Colômbia ou a Venezuela?

