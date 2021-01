Políticos "apadrinham" vacina e furam fila de prioridades da imunização

247 - A chegada das primeiras doses da vacina CoronaVac aos estados e municípios teve como um dos efeitos imediatos a exploração política, com deputados, prefeitos e vereadores querendo “apadrinhar” a vacinação contra a Covid-19 . De acordo com reportagem do jornal O Globo, também existem indícios de que responsáveis pelas áreas de saúde estão furando a fila de imunização em pelo menos cinco estados: Amazonas, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Ministério Público já abriu investigação para apurar as denúncias.

A tentativa de apadrinhar a vacinação vem sendo feita até mesmo por políticos bolsonaristas que recentemente criticavam o imunizante produzido pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Um dos exemplos dos novos defensores da vacina é o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), que costumava se referir ao imunizante como a “vacina chinesa de Doria (governador de São Paulo, João Doria (PSDB)”. Barros é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das Fake News.

Ele publicou uma foto nas redes sociais, no momento da chegada das vacinas no Paraná, afirmando ser o “único deputado presente no evento”. “Conferindo a entrega das vacinas no Paraná, pagas 100% pelo governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro”, completou. Além dele, a deputada Federal Bia Kicis (PSL-DF) também usou as redes sociais para publicar um vídeo comemorando a vacinação. Em dezembro, ela havia espalhado a fake news de que a CoronaVac poderia causar alterações no DNA humano, além de divulgar informações sobre como burlar o uso da máscara em locais públicos.

Além da tentativa de apadrinhamento, muitos políticos ou pessoas ligadas a eles também estão furando a fila de prioridades da vacinação. Em Manaus, O Ministério Público está investigando a suspeita de desvio de doses, após fotos postadas nas redes sociais mostrarem duas irmãs comemorando o fato de terem sido vacinadas. Médicas, elas foram nomeadas para cargos comissionados na véspera e no dia do início da vacinação na capital do Amazonas. A família também comanda uma das maiores universidades privadas do município.

