Políticos e analistas criticam 'as políticas neoliberais na segurança pública' para combater a violência no Equador

Internautas lembraram as privatizações nos presídios do país sul-americano

247 - Políticos e estudiosos repercutiram a violência no Equador, onde o presidente Daniel Noboa decretou "estado de guerra" contra o narcotráfico. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) comentou sobre a criminalidade no país sul-americano.

"Privatiza que piora! O Equador tem mais de 125 mil homens armados em segurança privada, o dobro do seu contingente policial. A violência que agora explode no país é consequência direta desta privatização da segurança pública, aponta o professor Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais. A ganância neoliberal avança sobre serviços essenciais e coloca em risco a própria estabilidade democrática. O 'mercado' não pode ocupar o papel do Estado! No Brasil ou em qualquer país do mundo, lucrar com a segurança da população é imoral", escreveu a parlamentar.

De acordo com o deputado estadual Leonel Radde (PT-RS), "o Equador é o exemplo mais dramático da experiência neoliberal de privatização dos serviços públicos". "As polícias foram substituídas por segurança privada e agora as facções dominaram o país administrado por um magnata da direita local. Esse é o mesmo projeto implementado por Eduardo Leite no RS, onde as exonerações da Polícia Civil aumentaram em 300% e o sistema prisional está sendo privatizado".

O historiador Jones Manoel também se pronunciou. "Gráfico dos homicídios no Equador de 1982 até hoje. Reparem que a partir de 2018, o número de homicídios começa a disparar. Motivo? A devastação neoliberal no país que aprofunda de forma violenta a dependência e todas as características do capitalismo dependente", analisou.

O cientista social Leonardo Rossatto criticou a tentativa de se culpar a esquerda equatoriana pela criminalidade. "Os caras fazem thread no Twitter metendo até máfia albanesa no meio pra dizer que a culpa pelo que está rolando no Equador é da esquerda e o castelo de cartas deles desmorona com uma fala simples do Presidente do Equador falando que dolarização facilita a vida do narcotráfico".

