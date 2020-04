Políticos e membros do Judiciário avaliam que Bolsonaro se enfraqueceu e ruptura entre ele e Mandetta é irreversível

A entrevista do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciando que vai continuar à frente da pasta mostrou o rompimento irreversível entre ele e Bolsonaro. Na opinião de membros do Judiciário e do Legislativo, ficou patente o enfraquecimento de Bolsonaro edit

247 - A entrevista de Luiz Henrique Mandetta realizada nesta segunda-feira (6) à noite na sede do Ministério da Justiça, selou o desprestígio de Bolsonaro como chefe do Poder Executivo e deixou à mostra a sua derrota política.

Mandetta montou um cenário e traçou um roteiro para reforçar o seu respaldo político e deixar marcado o fracasso de Bolsonaro na tentativa de afastá-lo.

Não faltaram manifestações de apoio de representantes de entidades, agradecimentos à imprensa e ao corpo funcional da pasta.

O Painel da Folha de S.Paulo destaca que membros do Poder Judiciário, observam que a desmoralização de Bolsonaro ficou ainda mais evidente quando Mandetta teve, de novo, de desdenhar do uso da cloroquina antes da comprovação científica.

Nos meios parlamentares a ruptura entre Bolsonaro e Mandetta é irreversível. De acordo com a coluna, a decisão do Ministério da Saúde de flexibilizar as medidas de isolamento a partir do dia 13 de abril, pode, na melhor das hipóteses, diminuir uma parte do confronto entre o chefe do Executivo e o ministro.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso