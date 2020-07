População do Brasil diminuirá em quase 50 milhões até o fim do século, aponta estudo

China cairá de primeiro para terceiro país mais populoso do mundo, também de acordo com novo estudo feito por pesquisadores da escola de medicina da Universidade de Washington e publicado pela revista científica britânica The Lancet edit

247 - Até o fim deste século, a população do Brasil deve encolher em quase 50 milhões de pessoas, de acordo com novo estudo feito por pesquisadores da escola de medicina da Universidade de Washington e publicado nesta terça-feira (14) pela revista científica britânica The Lancet. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A China deve perder a primeira posição e cair para terceiro país mais populoso do mundo. As populações da Itália, do Japão e Portugal devem ser reduzidas a menos da metade. O estudo considera nações mais idosas e enxutas, com migrações e trocas multilaterais ocupando espaço da força de trabalho, acrescenta a matéria.

