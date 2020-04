População se mobiliza em panelaços diante da possibilidade de demissão de Mandetta (vídeo)

Revista Fórum - Após o anúncio da possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta segunda-feira (6), panelaços foram registradosem capitais como São Paulo e o Rio de Janeiro. Os manifestantes pediam pela continuidade do ministro e gritavam “Fora Bolsonaro”.

Essa foi a primeira vez que panelaços foram registrados no período da tarde. Desde o início da pandemia de covid-19, diante dos posicionamentos do presidente, a população tem se organizado para fazer panelaços durante à noite, contra e a favor do presidente.

Possível demissão do ministro da Saúde ecoa até as panelas da região de Santa Cecília. Primeiro panelaço registrado em plena tarde. pic.twitter.com/lgaLlb4hhK — Lucas Berti (@lucasberti) April 6, 2020

Panelaço agora nos Jardins/Cerqueira César, o que se ouve é “fora Bolsonaro, fica Mandetta” #forabolsonaroficamandetta pic.twitter.com/IuAw3pKfPx — Rodrigo Ortiz Vinholo está estudando e escrevendo (@IamRodrigo) April 6, 2020

