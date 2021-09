Populismo, autoritarismo e extremismo ameaçam democracia, diz presidente do TSE

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que o populismo, o extremismo e o autoritarismo colocam atualmente a democracia sob ataque no mundo e que é necessária a participação de toda a população para preservá-la.

Em vídeo divulgado nas redes sociais para marcar o Dia da Democracia, Barroso disse que este sistema é o melhor, mas não o mais fácil.

"A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do Século 20, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram, o comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos", disse o presidente do TSE, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A democracia é considerada universalmente o melhor regime de governo. O melhor, mas não necessariamente o mais fácil, porque a democracia envolve pluralismo e a diversidade de visões de mundo e, consequentemente, respeito às opiniões contrárias", acrescentou.

Barroso, que na semana passada fez um discurso duro em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro no 7 de Setembro, voltou a apontar ameaças à democracia e a defender a necessidade de todos os cidadãos atuarem na sua preservação.

"No mundo de hoje ela se encontra sob ataque, em razão de disfunções como o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Sua preservação depende de instituições fortes, sociedade civil mobilizada, imprensa livre. A democracia depende de cada um de nós. Seja parte dessa história", afirmou.

O presidente do TSE tem sido alvo de ataques constantes de Bolsonaro, que alega sem apresentar provas que o sistema eletrônico de votação é passível de fraudes que, segundo ele, ocorreram inclusive na eleição de 2018, quando foi eleito. O presidente alega, sem qualquer fundamento, que deveria ter vencido o pleito no primeiro turno.

Mais cedo, a entidade de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, afirmou em relatório também para marcar o Dia da Democracia, que Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira com seus constantes ataques ao STF e suas ameaças de ruptura institucional e de não realização de eleições no ano que vem.

