Por 10 votos a 0, ministros do STF rejeitam recurso de Roberto Jefferson que pedia suspeição de Moraes

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram recurso apresentado pelo ex-deputado Roberto Jefferson que pedia a suspeição do ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito que o levou para a prisão. O placar foi de 10 votos a 0.

A ministra Rosa Weber, presidente da Corte, argumentou que o ex-deputado recorre por motivos de “mera conveniência processual”.

“A simples leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revelam que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta inimizade capital com o magistrado recusado dizem respeito a fatos ocorridos em passado distante, anterior à prisão processual indicada pelo arguente como marco temporal a ser considerado”, justifica a relatora.

Weber ainda aponta que Jefferson agiu de má-fé e que o pedido aconteceu logo após o ministro Moraes determinar a manutenção da prisão preventiva do ex-deputado bolsonarista.

