Por agenda positiva para Lula, governo investe em retomada de obras e programas

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal vai investir em uma agenda de retomada de programas nas próximas semanas, com a previsão de viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para relançar iniciativas e retomar ações deixadas de lado pelo governo anterior, disseram fontes ouvidas pela Reuters, em busca de uma sequência de notícias positivas para os primeiros 100 anos de gestão.

O cronograma foi apresentado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na reunião do diretório nacional do PT, na manhã desta segunda-feira. A sequência de ações começou na semana passada, com o lançamento do mutirão de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, no Rio de Janeiro, continuou nesta segunda, com a retomada do programa pró-catador, de formação e inclusão para catadores de materiais recicláveis.

"Foi uma orientação do presidente. Ele quer a cada semana ter a retomada de um programa que foi abandonado ou cancelado", disse uma das fontes.

Uma das principais apostas do governo nessa etapa de "boas notícias" é a retomada de obras, incluindo o programa Minha Casa, Minha Vida. Nesta terça, Lula vai a Bahia para uma primeira entrega de casas que estavam prontas desde 2014, mas não tinham sido repassadas às famílias pela falta de obras de acesso até elas.

A conta do governo é que existem, hoje, 174 mil unidades do MCMV com 90% ou mais de conclusão e que podem ser entregues nos próximos meses.

O governo deve anunciar, também, a retomada da chamada faixa 1 do programa, dedicada a famílias em situação de pobreza, e que tem boa parte dos custos subsidiados pelo governo. Essa faixa foi descontinuada a partir do governo de Michel Temer, mas o governo precisa aprovar no Congresso uma nova mudança na lei que criou o programa para voltar a incluir as famílias mais pobres na iniciativa.

Esta semana, na quarta-feira, o presidente assina em Sergipe a retomada das obras de duplicação da BR 101 -- tambémesforço do governo de tentar construir uma agenda positiva mesmo num cenário de aperto orçamentário e sem grandes expectativas positivas na economia.

Depois do carnaval, está previsto que Lula relance o programa de cisternas na região nordeste Água para Todos, também abandonado no governo de Jair Bolsonaro, e a retomada de obras na área de educação. A conta do atual governo é de que pelo menos 4 mil escolas e creches estão paradas, mas próximas de serem finalizadas.

(Por Lisandra Paraguassu)

