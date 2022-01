Por apoio a Mamãe Falei, MBL anuncia debandada para partido de Moro

Membros do grupo devem se filiar ao Podemos no dia 26. Eles alegam como motivos o "apoio incondicional à terceira via" e a presença do ex-juiz Sergio Moro edit

Revista Fórum - O “apoio incondicional à terceira via”, além da presença de Sergio Moro, são os motivos para que lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL) tenham decidido se filiar ao Podemos no próximo dia 26. Com isso, o grupo deixará o Patriota, que tem a maior parte de seus integrantes.

No ato de filiação, espera-se a participação de Moro. Por causa do ex-juiz parcial, também devem migrar ao Podemos membros de outros partidos como PSL, Democratas e Novo. Alguns deles, porém, precisarão esperar a abertura da janela partidária, em abril, para mudar de sigla.

No Patriota, Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei, chegou a ser aventado como possível vice de Moro. No entanto, o mais provável é que concorra pelo MBL ao governo de São Paulo. Já no Senado, o grupo deverá ter o deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo). Com eles, o grupo formará o palanque no Estado de São Paulo para Moro na disputa pelo Planalto.

Leia a íntegra na Fórum.

