Por apoio, governo Bolsonaro turbina 'orçamento secreto' com R$ 4,6 bilhões às vésperas das eleições

Valor empenhado nos últimos dez dias de junho corresponde a mais da metade do que foi liberado ao longo do ano edit

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) turbinou em R$ 4,6 bilhões a liberação de emendas do chamado “orçamento secreto”, utilizado pelo Palácio do Planalto para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, às vésperas do prazo final da legislação eleitoral. De acordo com o blog do jornalista Valdo Cruz, do G1, o valor corresponde "a mais da metade de tudo que foi liberado neste ano, R$ 7,6 bilhões”.

Segundo a reportagem, um dos objetivos do governo Bolsonaro é se valer do estado de emergência para burlar a legislação e seguir distribuindo recursos a seus aliados durante o período eleitoral.

Pelas regras atuais, esses recursos só poderiam ser liberados após as eleições, mas o estado de emergência pode driblar essa regra.

“Tal como está no texto atual, o estado de emergência poderá liberar as emendas de relator, no mínimo aquelas que forem consideradas como distribuições de recursos emergenciais”, disse o diretor da ONG Contas Abertas, Gil Castello Branco.

“Se as emendas de relator continuarem a ser liberadas, teremos as eleições mais injustas de toda a história”, completou.

