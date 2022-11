Por evangélicos, Lula manterá termo 'Família' no Ministério dos Direitos Humanos

Senadora Eliziane Gama repassou cobranças de lideranças evangélicas apoiadoras de Lula por um aceno por parte do governo petista aos evangélicos brasileiros edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em aceno à população evangélica , o PT optou por manter o termo "Família" na nomenclatura do ministério ligado aos Direitos Humanos, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

No governo de Jair Bolsonaro (PL), a pasta foi renomeada "Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos." O pedido para que fosse mantido o termo "família" a partir de 2023 veio da senadora Eliziane Gama (Cidadania), integrante da Assembleia de Deus do Maranhão.

Em reunião do conselho político da transição nesta sexta-feira (11), ela repassou cobranças de lideranças evangélicas apoiadoras de Lula por um aceno por parte do governo petista aos evangélicos brasileiros.

A própria senadora informou à coluna do Guilherme Amado que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acolheu o pedido e que nenhum outro dirigente partidário se opôs à ideia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.