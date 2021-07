'Por falar em facada, Bolsonaro pode vetar a facada do fundão eleitoral', diz Renan

Relator da CPI da Covid pediu que Jair Bolsonaro vete o aumento do fundo partidário para R$ 5,7 bilhões, aprovado pelo Congresso na LDO 2002. Para Renan, o dinheiro pode ir para o combate à pandemia edit

247 - O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, defendeu nesta sexta-feira (16) que Jair Bolsonaro vete o aumento do fundo partidário para R$ 5,7 bilhões, aprovado pelo Congresso Nacional nessa quinta-feira (15), dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022.

Pelo Twitter, Renan disse que o valor poderia ser destinado ao enfrentamento à pandemia. “E por falar em facadas e hemorragias,o presidente tem a prerrogativa de vetar a facada do fundão eleitoral que vai sangrar o Brasil em R$ 5,7 bilhões. Dinheiro que podia ir pra saúde. Ele pode impedir e salvar as vítimas: os brasileiros. Os mesmos que padecem com a pandemia”, afirmou o relator da CPI.

Mais cedo, o senador Renan Calheiros já havia rebatido o ataque do perfil de Bolsonaro nas redes sociais contra a CPI da Covid, sugerindo que ele passasse por exames psiquiátricos. "Se há uma unanimidade no Brasil é: o presidente tem de estar internado. Melhoras! Mas quando tuíta e ataca a CPI, é de se avaliar se a psiquiatria não deveria se somar ao check up intestinal", afirmou.

Leia os tweets de Renan Calheiros:

E por falar em facadas e hemorragias,o presidente tem a prerrogativa de vetar a facada do fundão eleitoral que vai sangrar o Brasil em R$5,7bi. Dinheiro que podia ir pra saúde.Ele pode impedir e salvar as vítimas: os brasileiros.Os mesmos que padecem com a pandemia.#Fundao6BiNao July 16, 2021

Se há uma unanimidade no Brasil é: o presidente tem de estar internado. Melhoras! Mas quando tuíta e ataca a CPI, é de se avaliar se a psiquiatria não deveria se somar ao check up intestinal. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 16, 2021

