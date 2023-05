Por falta de acordo, Lira não descarta adiar votação do PL das Fake News

Votação no plenário da Casa está prevista para esta terça-feira 2; o presidente da Câmara convocou reunião com os líderes antes de pautar a proposta edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Em meio à resistência de parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), sinalizou a líderes partidários ouvidos por CartaCapital que pode adiar a votação do projeto de lei que cria mecanismos de combate à disseminação de notícias falsas, conhecido como “PL das Fake News“.

A discussão do texto no plenário da Casa está prevista para esta terça-feira, 2. Lira, que vê chances de a matéria ser rejeitada pelos deputados, deve bater o martelo sobre a votação durante almoço na residência oficial da Câmara.

Antes de se reunir com os líderes, o deputado alagoano encontra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto para discutir o tema.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.