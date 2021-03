"Por falta de um plano nacional de combate à Covid, temos um plano emergencial funerário", diz Atila Iamarino

"As funerárias estão se preparando mais do que o governo federal e têm plano de contingência", afirmou Atila Iamarino, se referindo ao comunicado da associação de funerárias que prepara um plano de emergência edit

247 - O presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário, Lourival Panhozzi, alertou para risco de colapso nacional e pediu que as funerárias preparem um plano de emergência para lidar com os sucessivos recordes de mortes provocados pelo Covid-19.

O biólogo e divulgador científico Átila Iamarino comentou a orientação das funerárias para se preparem aumentando os estoques de materiais como urnas funerárias, máscaras e luvas.

"Por falta de um plano nacional de combate à COVID, temos um plano emergencial funerário. As funerárias estão se preparando mais do que o governo federal e têm plano de contingência", afirmou.

O plano de emergência das funerárias orienta ainda que as empresas analisem as capacidades dos cemitérios para realização de muitos sepultamentos ao mesmo tempo.

