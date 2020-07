"Por não estar nos autos é que a atuação da Lava Jato com os EUA é ilegal e grave", diz Zanin

"Por não estar nos autos, por ser 'informal', é que a atuação da Lava Jato com autoridades norte-americanas é ilegal e grave", enfatizou Zanin sobre as revelações da Vaza Jato que mostrou que o Ministério Público de Curitiba decidiu burlar a lei para cooperar com os Estados Unidos edit

247 - O advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin, rebateu a tentativa de minimizar as operação feita pela Lava Jato com agentes norte-americanos do FBI fora dos parâmetros legais.

"Por não estar nos autos, por ser 'informal', é que a atuação da Lava Jato com autoridades norte-americanas é ilegal e grave", enfatizou Zanin. Ele se refere às revelações trazidas pela Vaza Jato que mostram que mesmo sabendo dos riscos de ferir a legislação brasileira, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, decidiu violar a Constituição para tratar de uma cooperação com o FBI - Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos.

Zanin salienta que o "Brasil e EUA firmaram um acordo (Dec. 3.810/2001) prevendo procedimento escrito e formal, intermediado por órgãos específicos de lado a lado", diferentemente do que foi feito pela Lava Jato, comandada por Deltan Dallagnol. De acordo com a Vaza Jato, uma das consequências da relação promíscua entre o FBI e o Ministério Público Federal no Paraná foi acelerar a destruição da Odebrecht, uma das principais construtoras do País.

Por não estar nos autos, por ser “informal”, é que a atuação da Lava Jato com autoridades norte-americanas é ilegal e grave. Brasil e EUA firmaram um acordo (Dec. 3.810/2001) prevendo procedimento escrito e formal, intermediado por órgãos específicos de lado a lado. — Cristiano Zanin Martins (@czmartins) July 3, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.