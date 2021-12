'Por que Moro mandou destruir o registro de audiência que fez com Youssef?', questiona advogado

Apoie o 247

247 - O advogado Augusto de Arruda Botelho questionou o ex-juiz parcial e suspeito Sérgio Moro, que nesta quarta-feira (29) divulgou um vídeo tentando se explicar sobre a relação do doleiro Alberto Youssef com seu principal aliado político, o senador Alvaro Dias.

Botelho lembrou que Moro mandou destruir o registro em vídeo da audiência que fez com Alberto Youssef, depois que o doleiro descumpriu o acordo firmado com o então juiz no âmbito o caso Banestado. Confira:

Sergio, quando o Youssef, desrespeitando as cláusulas da delação que fez no Banestado, voltou a delinquir, você foi comunicado e fez uma audiência com ele. Tempos depois você mandou destruir o registro em vídeo de tal audiência.

Por que fez isso?

O doleiro Alberto Youssef, símbolo da Lava Jato, bancou parte das campanhas políticas do senador paranaense Álvaro Dias (Podemos-PR), principal aliado do ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pela suprema corte brasileira e responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese. É que revela reportagem de Felipe Bachtold e Vinicius Konchinski, publicada nesta quarta-feira, na Folha de S. Paulo.

"O operador financeiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, financiou uma das campanhas eleitorais do agora maior aliado político de Sergio Moro, juiz símbolo da operação. Duas empresas de Youssef em 1998 pagaram R$ 21 mil (o equivalente a R$ 88 mil em valores atualizados) à campanha a senador de Alvaro Dias, hoje no Podemos e à época no PSDB. As informações estão na prestação de contas de Dias entregue naquele ano à Justiça Eleitoral no Paraná. As doações se referem a horas de voo em jatinhos que Youssef cedeu ao então candidato", informam os jornalistas.

