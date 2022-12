Posse de Lula terá tiros de canhão, apesar de preocupações de Janja

Apoie o 247

247 - O cerimonial do Senado deve manter os disparos de canhão na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apesar dos apelos contrários da esposa do petista, Janja da Silva, informa o Painel da Folha de S. Paulo.

A pedido de grupos de autistas, a futura primeira-dama havia dito à imprensa que estudava substituir os tiros de canhão e os fogos de artifício. Ela é responsável pela organização do evento pelo gabinete de transição.

Associações de proteção aos animais também levantaram preocupações com o evento, já que as duas cadelas do casal, Resistência e Paris, participarão na cerimônia. Cachorros não lidam bem com o barulho de fogos de artifício.

