Possível relator do caso dos ataques e deboches de Eduardo Bolsonaro contra Míriam Leitão diz que 'vota com ele'

247 - O deputado mineiro Mauro Lopes (PP), sorteado juntamente com outros dois parlamentares para integrar a lista da qual sairá o relator do processo aberto no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que decochou das torturas feitas por agentes da ditadura militar contra a jornalista Míriam Leitão, disse desconhecer o caso e que “votará com Eduardo”, caso venha a ser o responsável pela relatoria.

“Entre o Eduardo e a Míriam, acabo votando no Eduardo”, disse o parlamentar ao jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles. Segundo a reportagem, “Mauro Lopes tem uma tradição no conselho de preservar seus colegas. Não gosta de puni-los”. Neste ano, o parlamentar mineiro não compareceu a nenhuma das duas sessões deliberativas do colegiado realizadas neste ano.

Nesta quarta-feira (4), ele também foi sorteado para um outro caso, contra a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), e disse que não tinha conhecimento da realização da reunião. “Teve reunião hoje? Eu não fui. Na próxima eu vou lá. Vou lá ver que bicho vai dar”, disse.

