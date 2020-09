Postagem no Facebook que identifica líder do MST como Adélio Bispo é falsa

Brasil de Fato - Circula nas redes uma imagem do líder do MST, João Paulo Rodrigues, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, na qual ele é identificado como sendo Adélio Bispo, o acusado de ter esfaqueado o então candidato à presidência Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. É mentira.

A fake news foi desmentida nesta quinta (24) tanto pelo jornal O Estado de S. Paulo como pelos sites Boatos.org e Agência Lupa, ambos especializados em investigar a veracidade de rumores espalhados online.

A foto, na qual aparecem ainda a ex-presidente Dilma Rousseff, o também candidato à presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Luiz Marinho, candidato ao governo paulista, foi tirada em abril de 2018, no sindicato dos metalúrgicos do ABC. Segundo a reportagem do Estadão, a postagem falsa foi compartilhada ao menos duas mil vezes.

O líder do MST tuitou nesta quinta: