'Povo brasileiro encontrou o caminho da esperança', diz Gleisi sobre Datafolha

"2022 será o ano da reconstrução do Brasil, da democracia, da justiça e dos direitos do povo", afirma a presidenta do PT edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, comentou a pesquisa do Datafolha sobre as eleições de 2022, que mostra o ex-presidente Lula com chance de ser eleito no primeiro turno.

"DataFolha: Pesquisa pra valer será na urna, mas o ano de 2021 termina com a certeza de que o povo brasileiro encontrou o caminho da esperança. 2022 será o ano da reconstrução do Brasil, da democracia, da justiça e dos direitos do povo. Lula lá", escreveu Gleisi.

Leia também reportagem da Rede Brasil Atual sobre a pesquisa Datafolha:

Pesquisa do instituto Datafolha, divulgada na tarde desta quinta-feira (16), também mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com chance de vitória no primeiro turno nas eleições de 2022. Em duas simulações, ele aparece com quase 50% dos votos, com liderança folgada sobre os demais. Segundo o Datafolha, a entrada do ex-ministro Sergio Moro (Podemos) na disputa “embolou a chamada terceira via”. Também hoje, levantamento CNT/MDA mostrou resultados similares.

No primeiro cenário do Datafolha, Lula tem 48% e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), 22%. Moro tem 9% e o ex-ministro Ciro Gomes, 7%. Depois aparece o governador paulista, João Doria (PSDB), com 4%. Votos em branco, nulos ou em nenhum desses nomes somam 8%, enquanto outros 2% não sabem.

Já no segundo, o petista surge com 47% e o presidente, com 21%. Moro e Ciro têm os mesmos percentuais, e Doria oscila para 3%. Depois vêm os senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com 1%. Não pontuam o também senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido) e o cientista político Felipe d’Ávila (Novo).

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea (em que não são citados nomes), Lula vai a 32%, ante 27% em setembro. Bolsonaro oscila de 20% para 18%. Moro tem 2%. Outros 36% diem não saber em quem votar.

Lula sobe tem melhor desempenho entre os mais jovens (54% no cenário A e 53% no B), menos escolarizados (56% nos dois casos) e mais pobres (56% e 55%). E vai a 61% na região Nordeste. O atual presidente cresce entre empresários e pessoas de maior renda.

Segundo o instituto, foram ouvidas presencialmente 3.666 pessoas com mais de 16 anos, de segunda-feira (13) até hoje (16), em 191 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou menos.

