PP e PL discutem federação visando eleições de 2022

247 - A cúpula do PP, que vem negociando o ingresso de Jair Bolsonaro no partido, abriu discussões junto ao PL visando criar uma federação para disputar as eleições do próximo ano. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a avaliação é que a união entre as duas legendas para as eleições daria musculatura à bancada no Congresso, além de fortalecer o projeto de reeleição do ex-capitão.

O problema, porém, é a própria possibilidade de Bolsonaro passar a integrar os quadros do PP. “O PL tem muitas divisões internas e alguns grupos do partido têm sinalizado interesse em apoiar o ex-presidente Lula (PT)”, destaca a reportagem.

A aliança entre PP e PL também é vista como contraponto à recém-criada União Brasil, formada após a fusão do DEM com o PSL.

