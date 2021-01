Prazo para inscrição no Encceja começa nesta segunda-feira

As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro e são gratuitas. A prova tem a função de certificar competências e conhecimentos de jovens e adultos que não terminaram os ensinos fundamental e médio na idade regular edit

247 - Começa nesta segunda-feira (11) o prazo para inscrição para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos) de 2020, prova que certifica competências e conhecimentos de jovens e adultos que não terminaram os ensinos fundamental e médio na idade regular.

As inscrições ficam abertas até 22 de janeiro e são gratuitas. Qualquer cidadão que não tenha concluído os estudos na idade apropriada pode realizar o exame para obter o certificado.

O requisito único é que a pessoa interessada em obter o certificado do ensino fundamental tenha no mínimo 15 anos e para o ensino médio no mínimo 18.

Aquele que fez a inscrição para a realização do teste em 2019 e não compareceu sem apresentar nenhuma justificativa terá de pagar R$ 40 ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para realizar a prova novamente.

