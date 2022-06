Pré-campanha de Lula terá jantar organizado por aliados para arrecadação de fundos

Apoie o 247

247 - Alguns dos aliados do ex-presidente Lula (PT) organizarão um jantar, previsto para o fim de junho, com o intuito de conseguir apoio financeiro para a campanha do petista na corrida presidencial, segundo reportagem do Estado de S. Paulo.

Um dos principais responsáveis por buscar convidados e possíveis interessados é o ex-deputado federal Vicente Cândido (PT). Ele já teria se reunido com Paulo Okamotto, presidente do instituto Lula, na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, para discutir a questão da captação de fundos para a campanha.

Além de Cândido e Okamotto, o deputado Márcio Macedo (PT-SE), tesoureiro da campanha de Lula, também participará da montagem do encontro.

A ideia é inicialmente contatar empresários e advogados aliados, dado que, de acordo com a reportagem, foi relatada uma dificuldade de "convencer pessoas físicas a se comprometer com o financiamento de Lula, já que isso envolveria a exposição pública, em razão do registro dos doadores no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)."

O empresário Walfrido Mares Guia, ex-ministro de Lula, pode marcar presença no jantar. Alguns dos advogados cotados pelos idealizadores do evento, contudo, não necessariamente possuem histórico de proximidade pública com o presidenciável petista. Nesta lista, figuram nomes como Alberto Toron, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira e Antônio Carlos de Almeida Castro (o 'Kakay').

