Pré-candidato bolsonarista ao governo de SP, Tarcísio Freitas já disse que Milton Ribeiro "não era picareta"

247 - O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas(Republicanos-SP), escalado por Jair Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo, já afirmou que o ex-ministro da Educação “não era picareta”. Milton Ribeiro foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (22) em meio a uma investigação que apura desvios e irregularidades na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

"Tenho certeza que isso vai ficar esclarecido e tenho absoluta convicção da honestidade do ministro Milton. Eu o conheço bastante. Você conhece picareta de olhar. Não é o caso do Milton, pelo contrário", disse Tarcísio no dia 28 de março deste ano, quando Ribeiro foi exonerado em meio ao escândalo envolvendo a atuação de pastores na liberação de verbas da pasta a municípios.

"É uma pessoa muito séria, muito pura. As pessoas às vezes se aproveitam dessa pureza para falar em nome e vender o que não podem sequer entregar. Não tem corrupção nenhuma, tenho certeza", completou Tarcísio durante o ato de sua filiação ao Republicanos, de acordo com o R7.

No auge do escândalo, Jair Bolsonaro também defendeu Ribeiro e chegou a dizer que “botava a cara no fogo” pela idoneidade do então ministro. Milton Ribeiro foi exonerado do cargo poucos dias após o caso ser divulgado pela imprensa e Bolsonaro chegou a afirmar que “ele voltaria ao governo".

