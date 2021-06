Precisa Medicamentos, que negociou Covaxin com o governo federal, esperava receber R$ 800 mi com venda a clínicas privadas

247 - A Precisa Medicamentos, empresa por trás do esquema de superfaturamento na contratação pelo governo federal da vacina indiana, a Covaxin, esperava receber ao menos R$ 800 milhões com a venda do imunizante a clínicas privadas.

O contrato entre a Precisa e a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), obtido pelo Estadão, foi assinado no dia 29 de janeiro.

Segundo o jornal, o plano de Frederico Maximiano, dono da Precisa, era fornecer 20 milhões de doses para o Ministério da Saúde, para serem distribuídas na rede pública, e outras 5 milhões para as clínicas venderem a seus clientes.

Segundo o documento, Maximiano negociava até mesmo a abertura de linha de crédito com o Ministério da Economia para que clínicas privadas comprassem a Covaxin.

O contrato prevê que, nas compras acima de 100 mil doses, o preço de cada dose seria US$ 32,71 (R$ 160,93 ). Na menor quantidade possível de ser adquirida (2 mil a 7,2 mil doses), cada imunizante ficaria a US$ 40,78 (R$ 200,63).

Os preços estão consideravelmente acima do que definiu o laboratório Bharat Biotech, que desenvolve a Covaxin. Em abril, a empresa determinou que doses exportadas teriam preço de US$ 15 a US$ 20 para exportação e de US$ 16 para a venda a hospitais privados indianos (Com informações do Estadão).

