Precisamos criar o "Tribunal de Manaus" para julgar e punir o genocídio na pandemia, defende Lincoln Secco

247 - O professor do Departamento de História da USP Lincoln Secco, em debate com a ex-presidente Dilma Rousseff transmitido pela TV 247 nesta segunda-feira (17), afirmou ser preciso criar no Brasil um "Tribunal de Manaus" para julgar e punir o genocídio comandado por Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19.

Manaus, capital do Amazonas, segundo Secco, foi "o laboratório do genocídio.

"Temos que ter um Tribunal de Manaus, como foi o Tribunal de Nuremberg, para nós apurarmos e punirmos os crimes das pessoas desse governo que causaram a morte de centenas de milhares de brasileiros de maneira deliberada", explicou o professor.

