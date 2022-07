Preço das passagens aéreas no Brasil é o maior em 12 anos

Tarifas mais caras estão no norte: Roraima, Acre e Rondônia. Preço médio é quase 17% mais alto do que no mesmo período do ano passado edit

247 - O preço médio das passagens aéreas no Brasil é o maior em 12 anos, informa reportagem da CNN . Com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o levantamento aponta que o brasileiro paga, em média, atualmente, R$ 605 para viajar de avião.

Segundo levantamento da CNN, o preço é quase 17% mais alto do que no mesmo período do ano passado, e 19% mais do que o preço pré-pandemia.

Os valores mais altos estão no norte do País. O estado de Roraima é onde se encontra o valor mais alto – com média passando de R$ 1 mil. Em seguida vem o Acre, com preço médio R$ 966, e Rondônia, com tarifa de R$ 864.

Já as tarifas mais baixas estão no Espírito Santo, com média de R$ 529, e Distrito Federal, com R$ 539. Paraná é o terceiro estado com média mais barata: R$ 542.

