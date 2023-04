Preços da gasolina e do etanol registram primeira queda em 2023

Produto derivado do petróleo foi vendido R$ 5,85 nas bombas, com queda de 0,48%, se comparado com o fechamento de março edit

247 - Segundo o mais recente levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 1º a 13 de abril, o preço médio do litro da gasolina e do etanol no país registrou a primeira redução do ano. A gasolina foi vendida a R$ 5,85 nas bombas de abastecimento, com queda de 0,48% em relação ao fechamento de março.

No entanto, é importante ressaltar que o preço do combustível já acumula alta de 9,94% neste ano. As altas desde janeiro têm impactado o mercado como um todo, o que foi sinalizado pelo último Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou uma alta em março impulsionada pelo aumento no valor da gasolina.

O preço médio do etanol também registrou uma queda de 0,40%, sendo vendido a R$ 4,58 no início de abril em comparação com março. Todas as regiões do país registraram redução no valor da gasolina, com destaque para a região Sul, que teve a maior queda de 0,81%. Já o etanol mais barato foi encontrado nas bombas do Centro-Oeste, enquanto o preço mais alto foi registrado na Região Norte.

Analisando por estado, a Paraíba apresentou uma média mais baixa para a gasolina, enquanto Roraima teve o preço mais alto. O Acre registrou a maior redução no preço médio da gasolina, enquanto o Alagoas teve o maior acréscimo. Em relação ao etanol, o Acre teve o aumento mais expressivo do país, enquanto o Piauí registrou a maior redução no preço médio do combustível. O Pará teve o preço médio mais alto para o etanol, enquanto o Mato Grosso teve o preço mais baixo, destaca reportagem do Metrópoles.

