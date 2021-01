Prefeito de Porto Velho prevê colapso na cidade: "Eu não sei o que nos aguarda"

247 - O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), fez um alerta sobre a situação de colapso da saúde que o local poderá enfrentar, caso medidas urgentes não sejam tomadas. A reportagem é do portal UOL.

“A gente não chegou ao ponto de morrer gente na rua, não. Mas se nada for feito, é possível que chegue a isso. As providências estão sendo tomadas. A situação veio se agravando, agravando, agravando, e a gente esperando uma melhora até chegar no que está nesse ponto.", disse ele, comparando a situação da cidade com Manais, que enfrenta o colapso do sistema de saúde.

"O sinal de alerta chegou muito perto do colapso, veio na sexta-feira (22) à noite. No sábado concedemos aquela entrevista coletiva [anunciando o colapso], e no domingo já se iniciaram as tratativas desse apoio do translado de pacientes. Não tive tempo de apurar se demoraram a me passar a realidade ou não", afirmou.

