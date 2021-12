Prefeito e ex-vereador no Amazonas resolvem divergências no ringue (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), enfrentou, no tatame, o ex-vereador e seu desafeto político Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, na madrugada de sábado (11) para domingo (12) resolvendo a divergência entre os dois. De acordo com informações do UOL , o ex-vereador era um crítico ferrenho da gestão de Peixoto e, por por este motivo, teria convidado o gestor municipal para zerar suas divergências no ringue.

Ainda de acordo com a reportagem, depois das críticas o ex-vereador chamou Peixoto para "a porrada", desafiando o opositor para uma sessão de luta.

Na luta de três rounds, Mirico desferiu sequência de chutes contra o prefeito, que reagiu e, ao final do embate, foi considerado o vencedor.

PUBLICIDADE

Segundo o prefeito, o desafio só foi aceito para incentivar o esporte.

Assita:

PUBLICIDADE

Resolveram as diferenças no braço.



O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto (PP), subiu no ringue para enfrentar o desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA na madrugada deste domingo (12/12).

O prefeito venceu! pic.twitter.com/d64n68zrGw — 𝘾𝙤𝙢𝙚𝙣𝙙𝙖𝙙:capacete_militar:𝙧 𝙎𝙚𝙧𝙧𝙖∴ (@ComendadorSerra) December 13, 2021

PUBLICIDADE